Депутаты Заксобрания распределили 6,3 миллиарда дополнительных доходов областного бюджета

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Одной из тем июньского заседания Заксобрания стали поправки в областной бюджет. Депутаты распределили 6,3 млрд рублей, поступившие от дополнительных налоговых доходов и из федерального центра.

Изменения в бюджет обеспечивают повышение заработной платы бюджетникам на 11,1 процента. На эти цели направляется 1,5 млрд руб.

313,5 млн. пойдут на здравоохранение. Большая часть расходов – ремонтные и строительные работы в больницах области: поликлиника в Струнино, психбольница №2, областной кожвендиспансер, детская больница в Гусь-Хрустальном. По 3 тысячи получат 538 водителей «скорых». Выделены деньги на лекарства 137 новым льготникам. Также заложена закупка томографа для ОДКБ.

851 млн руб. в 2023 г. и 1,3 млрд в 2024 г. – дополнительные расходы на образование. Речь идет о строительство школы на 1200 мест в Суздале и в с. Сновицы. Средства также направляются на ремонты детских домов, интернатов, колледжей и школ по всей области.

«Фонд развития территорий» направляет в область 68 млн руб. На эту сумму жителям Херсона и Херсонской области, покинувшим зону боевых действий на Украине, предоставят жилищные сертификаты и возможность закупить имущество.

Культура получит 74 миллиона. Это позволит отремонтировать 10 учреждений культуры, а также провести праздники и фестивали, в том числе юбилей Суздаля. 80 миллионов пойдут на закупку инвентаря, оборудования и техники для учреждений спорта.

Более 1 млрд руб направлено на укрепление ЖКХ: из них 100 млн – компенсация работ по подготовке домов к приему газа. Существенная часть – расходы на благоустройство. Также предусмотрены работы по модернизации коммуникаций более чем в 20 населенных пунктах области. На более чем 500 млн руб. планируется закупка дорожно-коммунальной техники.

Добавлены деньги на приобретение общественного транспорта: 192,5 млн в 2023 г. и по 385 млн в 2024 и 2025 гг. Более миллиарда распределили на областные и муниципальные дороги.

На поддержку туризма выделили 204 млн руб. в 2023 г. и 34 млн руб. в 2024 г.