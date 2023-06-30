Дмитрий Наумов и Андрей Шохин проверили ход строительства школы во Владимире

фото с сайта мэрии

29 июня мэр Владимира Дмитрий Наумов и сенатор РФ Андрей Шохин проверили ход строительства «Кутузовского сквера» и школы в мкр. Сновицы-Веризино

Работы в сквере ведет московская компания «Ковчег». Стоимость работ по контракту - порядка 18 миллионов рублей. В сквере будут организованы новые пешеходные дорожки, оборудуют наружное освещение, установят лавочки, урны. Будет смонтировано оборудование детского городка и парковка для детских колясок и велосипедов с навесом. Работы должны быть завершены до конца июля.

Строительство школы в мкр. Сновицы-Веризино началось 5 июня этого года и идет по графику. контракт выполняет ЗАО «МНК-Групп». Новая школа строится по такому же проекту, как и здание средней школы №46 в мкр. Коммунар.

На объекте выполнены работы по подготовке строительной площадки, выкопан котлован, идет устройство фундамента. В частности, строители забивают железобетонные сваи. Поскольку объект расположен рядом с детским садом №19, Дмитрий Наумов договорился со строителями не вести забивку свай во время детского тихого часа.

В новой школе будет 6 блоков для обучения учащихся 1-11 классов, два бассейна закрытого типа, спортивный зал, актовый зал на 360 мест, зал хореографии, медицинский блок, библиотека и столовая с обеденным залом на 400 мест. А на пришкольной территории появится легкоатлетический стадион, теннисный корт, спортивная площадка для игровых видов спорта, футбольное поле и площадка для воркаута.

Стоимость строительства - более 1,2 млрд руб. Кроме того, для новой школы будет приобретаться новое оборудование и инвентарь. Срок окончания строительства — осень 2024 года.