В Гусь-Хрустальном незваная гостья украла у пенсионерки 155 тысяч рублей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце апреля в полицию обратилась пенсионерка из местного села, которая рассказала, что вечером к ней пришла неизвестная дама и стала спрашивать о продаже домов в их населенном пункте.

После ухода незваной гостьи хозяйка обнаружила, что хранившиеся в одной из комнат 155 тысяч рублей пропали.

Оперативники установили личность подозреваемой, которой оказалась 44-летняя жительница Рязанской области. Женщину задержали по месту прописки, вину она признала. Сама задержанная объяснила, что воспользовалась моментом, когда пенсионерка отвлеклась, и забрала деньги, лежавшие под матрасом. Наличные у нее удалось найти и изъять, сейчас вся сумма возвращена хозяйке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.