Во Владимирской области материнский капитал получат семьи, родившие четвертых и последующих детей

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29 июня прошло заседание областного парламента. На нем был принят закон о получении материнского капитала семьями, в которых родился (или его усыновили) четвертый и последующие дети. До принятия закона материнский капитал получали за первого, второго и третьего ребенка. Сейчас выплата составляет 75 728 рублей.

«Предлагается распространить право получения материнского капитала на четвертого, пятого, шестого и последующих детей, то есть на всех детей, которые будут рождаться в многодетных семьях. Средства будут изысканы в текущем году, и по статье "Социальная политика" за счет некоторой экономии. Предлагается установить меру поддержки с 1 января 2022 года, когда родился ребенок, и уже, начиная с 1 сентября текущего года, эти выплаты будем производить», - отметила региональный министр социальной защиты Любовь Кукушкина.

Также принятым законом семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будет предложен социальный контракт, воспользоваться им можно будет неоднократно. Речь идет о финансовой помощи семьям в случаях, когда дома или квартиры пострадали от пожаров или других ЧС. Средства можно будет направить, например, на замену ветхой электропроводки, отопительных печей и дымоходов.