Еще 29 бойцов из Владимирской области отправились в зону СВО

фото регионального Правительства

Еще 29 бойцов из Владимирской области приняли решение служить в рядах Вооруженных сил России по контракту.

Бойцов пришли проводить представители военкома области, Правительства области, Заксобрания, Народного фронта, священнослужители, ветераны, родные, друзья.

«Кто, если не мы! Если сидеть дома, говорить «нет», хорошего ничего не произойдет. Возможно, кто-то сейчас посмотрит на нас и тоже примет решение идти защищать Родину. Страшно ли мне? Страшно будет, если мы не пойдем и если враг придет сюда», - прокомментировал Алексей из Вязников.

«Спасибо вам за этот осознанный выбор. Служба по контракту — дело настоящих мужчин. Вся область поддерживает вас и работает на фронт», - отметил Министр региональной безопасности Сергей Полузин.