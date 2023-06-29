В Александровском районе изъято 23 гектара заросшей сельхозземли

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, эта история тянется с 2016 года, когда впервые владельцы земли сельскохозяйственного назначения площадью в 23,8 гектара в Краснопламенском сельском поселении получили первые предписания. Тогда инспекторы надзорного сельхозведомства установили факты того, что землю по назначению не используют, и она приходит в плохое состояние.

С 2016 по 2021 год проверки с последующими предписаниями и штрафами происходили систематическими, но результатов это не дало. Поэтому в 2022 году Россельхознадзор обратился Министерство имущественных и земельных отношений, инициировав изъятие у владельцев спорной земли через суд. Суд вынес заочное решение об изъятии, но по заявлению появившегося владельца отменил его в марте 2023 года.

Уже в апреле Россельхознадзор обнаружил, что хотя мероприятия по очистке были проведены на площади 22 гектара, но оставшаяся площадь осталась покрыта сушняком, валежником и буреломом, а также пнями высотой от 25 до 30 сантиметров.

Так как участок так до конца и не очистили, состоялся новый суд, который на днях удовлетворил требования надзорного ведомства. Землю изъяли и теперь продадут ее с публичных торгов по кадастровой стоимости.