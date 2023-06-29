В Юрьев-Польском районе появилась первая в России патриотическая площадка

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29 июня в селе Сима Юрьев-Польского района, на территории детского сада №15, открыли первую в России полноценную патриотическую уличную площадку, сообщает Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области.

На площадке детям доступно спортивное оборудование, наглядный и дидактический материал, развивающие модули: семейное древо, скалодром, нейротренажер «Елка», стенды «Город, страна, мир» и «Народы России», элементы «Вечный огонь», Кремль и многое другое.

Ее установка стала возможной благодаря конкурсу проектов «Моя идеальная площадка» от компании «Умничка», который был организован в 2022 году. В нем могли принять участие детские сады со всей страны. Участникам нужно было придумать концепцию уличной площадки, которую они хотели бы видеть на территории своего учреждения.

Победителю вручили сертификат на изготовление уличной площадки, которую он представил на конкурс. Итоговая сумма по сертификату составляла 300 тысяч рублей с учетом доставки и установки. Однако проект детского сада №15 получился настолько интересным и уникальным, что компания-организатор решила изготовить площадку в полной комплектации, несмотря на то, что затраты оказались в два раза больше запланированных.