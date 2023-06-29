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НовостиОбщество29 июня 2023 12:08

Благоустройство сквера на улице Гвардейской в Юрьевце должны завершить к середине июля

Стоимость работ составила 9,7 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Во Владимире продолжаются работы по благоустройству сквера на ул. Гвардейской в районе д. 11, 13, 15 микрорайона Юрьевец.

В сквере сделают дорожки, появятся газоны, качели, будет установлена парковая мебель и современные уличные светильники.

На сегодняшний день подрядчик завершил работы по установке бортовых камней. Ведется укладка плитки - выполнено около 50% объема работ. Если позволит погода, то подрядчик планируется завершить эти работы до конца недели. Вывоз мусора, устройство газонов, установку малых архитектурных форм, включая парковую мебель, планируется завершить до середины июля.

Стоимость работ составила 9,7 миллиона рублей. Срок окончания работ согласно условиям контракта – 1 августа.