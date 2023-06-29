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НовостиОбщество29 июня 2023 11:59

Во Владимирской области расширили перечень мер поддержки для родных бойцов СВО

Соответствующие изменения внес губернатор
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Валерия ПРОНИНА

Губернатор Александр Авдеев внес изменения в указ «О мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан». На все действующие меры поддержки теперь могут рассчитывать родные военнослужащих, получивших инвалидность или погибших во время проведения специальной военной операции.

В настоящее время во Владимирской области для семей участников СВО действуют следующие меры поддержки: бесплатное питание в школах и детсадах для детей, освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительное образование, психологическая и юридическая помощь, содействие в оформлении социальных выплат и другие.