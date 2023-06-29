Во Владимирскую область поступило 2300 доз вакцины от менингококковой инфекции

фото регионального Минздрава

В 2022 году Владимирская область попала в список регионов с превышающими среднероссийские показателями заболеваемости менингококковой инфекцией.

«Такой рост обусловлен характерной для менингококковой инфекции многолетней цикличностью спадов и подъемов заболеваемости. Анализ динамики заболеваемости показывает, что мы находимся на пороге очередного эпидемического подъема. В РФ в 2022 году отмечался рост заболеваемости по сравнению с 2020 годом в 1,9 раза», - отмечает Наталья Широбокова, врач-эпидемиолог Городской больницы № 2 г. Владимира.

Традиционно группой наибольшего риска среди детей является возраст до 5 лет. Самые высокие показатели заболеваемости отмечены среди подростков.

Самым эффективным способом контроля менингококковой инфекции является иммунопрофилактика. В 2014 году в России зарегистрирована четырехвалентная менингококковая конъюгированная вакцина "Менактра". При введении вакцины с период с 9 месяцев до 2 лет требуются две дозы с интервалом не менее 3 месяцев. После 2 лет - одна.

Во Владимирскую область поступило 2300 доз вакцины. Для проведения иммунизации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Если в поликлинике отвечают, что вакцины нет, просят обратиться в региональный Минздрав по телефону: 8 (4922) 77-85-74.