Певец Джанго выступил в зоне СВО для бойцов из Владимирской области

фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

В одной из войсковых частей прифронтовой зоны для бойцов Владимирской области прошел концерт певца Данко, сообщает региональное Правительство. Патриотичные песни звучали под открытым небом.

Организовали выступление артиста при поддержке губернатора Александра Авдеева и Правительства Владимирской области глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов и неравнодушные предприниматели.

- Такие музыкальные вечера помогают отвлечься от тяжелых фронтовых будней и поднять настроение, - делятся впечатлениями от концерта военнослужащие.

К слову, Джанго и ранее выступал перед бойцами в зоне СВО. В марте он провел 12 концертов за четыре дня.