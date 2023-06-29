Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 10:26

Певец Джанго выступил в зоне СВО для бойцов из Владимирской области

Концерт прошел под открытым небом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

фото из телеграм-канала Правительства Владимирской области

В одной из войсковых частей прифронтовой зоны для бойцов Владимирской области прошел концерт певца Данко, сообщает региональное Правительство. Патриотичные песни звучали под открытым небом.

Организовали выступление артиста при поддержке губернатора Александра Авдеева и Правительства Владимирской области глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов и неравнодушные предприниматели.

- Такие музыкальные вечера помогают отвлечься от тяжелых фронтовых будней и поднять настроение, - делятся впечатлениями от концерта военнослужащие.

К слову, Джанго и ранее выступал перед бойцами в зоне СВО. В марте он провел 12 концертов за четыре дня.