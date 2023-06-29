В Селивановском районе в больнице и школе слезла краска после капремонтов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Селивановского района провело проверку, в ходе которой установило, что 24 августа 2020 года Селивановская ЦРБ заключила контракт с ООО «Новая эра» на проведение капитального ремонта педиатрического отделения поликлиники в здании больницы на 8,7 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

11 декабря того же года акты работ подписали, а 22 июня 2023 года проверка обнаружила, что на стульях коридора педиатрии потерлась и отшелушилась краска.

При этом заказчик никаких претензий подрядчикам не предъявлял.

Аналогичная ситуация обнаружилась в Красногорбатской школе, где после капитального ремонта отшелушилась краска на полу и стенах спортзала.

По результатам проверки руководителям учреждений внесены представления, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.