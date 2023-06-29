В 2023 году в ОДКБ Владимирской области спасли уже более 6 тысяч детей

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области в телеграм-канале сообщает, что с начала года отделение травматологии и ортопедии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) спасло более 6 тысяч детей. Как уточнили в Минздраве 33 региона, это больше 1200 маленьких пациентов в месяц или около 40 детей в день.

Вообще, отделение оказывает детям самую разную помощь. Сюда попадают пациенты с ранами, ожогами, черепно-мозговыми травмами, вывихами, ушибами, переломами. Амбулаторная помощь оказывается в кабинете неотложной травматологии.

Ну, а более серьезные травмы, когда не может помочь травмпункт, лечат в стационаре травматологического отделения. Здесь оказывается помощь по направлениям нейрохирургия, комбустиология (ожоговая травма) и скелетная травма. У местных специалистов есть возможность проводить телемедицинские консультации с федеральными центрами.