Владимирскому журналисту дали 6 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Фото со страницы Святослава Логинова в ВК.

В Октябрьском районном суде города Владимира вынесен приговор владимирскому журналисту и блогеру Святославу Логинову. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 30 и ст.228. Если объяснить проще, то судья посчитал его виновным в попытке сбыта наркотиков, которое не было доведено до конца.

Напомним, что впервые эта история всплыла в медийном пространстве в октябре 2022 года, когда пресс-служба областной полиции сообщила, что задержала 28-летнего мужчину. В рюкзаке у него оперативники обнаружили коробку с синтетическим порошком белого цвета массой почти 200 граммов. Позже стало известно, что это бывший журналист газеты "Призыв", а ныне интернет-блогер Святослав Логинов. По версии следствия, молодой человек выполнял роль курьера-закладчика. А порошок он должен был расфасовать по пакетикам и заложить в закладках. В двух тайниках полицейские нашли 75 граммов гашиша.

В итоге, суд приговорил журналиста к 6 годам колонии строгого режима. Однако суд еще не завершен. Логинов уже подал апелляцию в областной суд.