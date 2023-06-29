Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2023 7:46

Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту падения подростка с высоты

Дело находится на контроле прокуратуры
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото СУ СКР по Владимирской области

фото СУ СКР по Владимирской области

Прокуратурой Владимира сообщает, что по итогам их проверки возбуждено уголовное дело по факту падения 13-летнего подростка с заброшенного здания на территории военного городка. В результате падения мальчик получил серьезные травмы и находится в больнице.

Как сообщили силовики, днем 26 июня группа подростков проникла на территорию бывшего военного городка в Октябрьском районе города Владимира. Забравшись на третий этаж заброшенного здания и встав на внешний выступ одного из оконных проемов, подросток не удержался и упал вниз, ударившись о бетонное покрытие. Сейчас ребенок госпитализирован в реанимацию ОДКБ.

На место происшествия выезжал прокурор города Алексей Грошенков. Материалы проведенной проверки направлены прокурором в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, что в 2023 году земельный участок, на котором расположен военный городок был передан в аренду строительной организации для комплексного развития. Здесь должен появиться жилой комплекс.