Во Владимирской области возбудили уголовное дело по факту падения подростка с высоты

фото СУ СКР по Владимирской области

Прокуратурой Владимира сообщает, что по итогам их проверки возбуждено уголовное дело по факту падения 13-летнего подростка с заброшенного здания на территории военного городка. В результате падения мальчик получил серьезные травмы и находится в больнице.

Как сообщили силовики, днем 26 июня группа подростков проникла на территорию бывшего военного городка в Октябрьском районе города Владимира. Забравшись на третий этаж заброшенного здания и встав на внешний выступ одного из оконных проемов, подросток не удержался и упал вниз, ударившись о бетонное покрытие. Сейчас ребенок госпитализирован в реанимацию ОДКБ.

На место происшествия выезжал прокурор города Алексей Грошенков. Материалы проведенной проверки направлены прокурором в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, что в 2023 году земельный участок, на котором расположен военный городок был передан в аренду строительной организации для комплексного развития. Здесь должен появиться жилой комплекс.