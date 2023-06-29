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НовостиОбщество29 июня 2023 7:26

В Юрьев-Польском откроют новый туристический маршрут

Помогать развитию туризма бизнесмен Юрий Саулиди
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

28 июня губернатор Александр Авдеев провел рабочее совещание по развитию туризма в Юрьев-Польском районе. На нем присутствовал известный бизнесмен и меценат Юрий Саулиди.

Недавно предприниматель поселился в Юрьев-Польском и у него появились инициативы по благоустройству и сохранению культурно-исторического наследия жемчужины Ополья. Бизнесмен готов в качестве инвестора участвовать в реализации программы развития города.

«Считаю одной из основных проблем Юрьева-Польского так называемый проездной туризм. Прибрать за людьми, которые приехали и сразу уехали, стоит дороже, чем они потратили на чашку кофе или билет в музей. Ключевая задача – удержать гостей, создать из Юрьев-Польского центр притяжения, от которого начнется путешествие по окрестностям», – подчеркнул Юрий Саулиди.

Участникам встречи он представил дизайн-концепцию культурно-туристического маршрута. Она включает проекты маршрутной инфраструктуры, рекреационного благоустройства территорий, информационных стендов и указателей, малых архитектурных форм и павильонов.

Несколько предложенных турмаршрутов опираются на ключевые достопримечательности и знаковые места района – это смотровая площадка Круча и церковь Казанской иконы Божией Матери в местечке Лучки, усадьба Голицыных в селе Сима, церковь архангела Михаила в деревне Юрково, Мстиславльский кремль в селе Городище, церковь Иоанна Богослова в селе Косинское, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и арт-объект «Лыковский шишак» в селе Лыково, Свято-Успенский Космин Яхромский мужской монастырь в селе Небылое и, конечно, Георгиевский собор и памятник Юрию Долгорукому в самом Юрьев-Польском. Кроме того, предлагается активно использовать места съемки советских фильмов – «Юрьев день» и «Золотой телёнок», а также организовать парковочные пространства вне города, чтобы не портить уникальные ландшафтные виды.

Правительство Владимирской области окажет поддержку в реализации перспективных проектов развития Юрьева-Польского. В их числе – пешеходный горбатый мост через Колокшу и площадки под кемпинги.