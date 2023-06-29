В Юрьев-Польском откроют новый туристический маршрут

фото регионального Правительства

28 июня губернатор Александр Авдеев провел рабочее совещание по развитию туризма в Юрьев-Польском районе. На нем присутствовал известный бизнесмен и меценат Юрий Саулиди.

Недавно предприниматель поселился в Юрьев-Польском и у него появились инициативы по благоустройству и сохранению культурно-исторического наследия жемчужины Ополья. Бизнесмен готов в качестве инвестора участвовать в реализации программы развития города.

«Считаю одной из основных проблем Юрьева-Польского так называемый проездной туризм. Прибрать за людьми, которые приехали и сразу уехали, стоит дороже, чем они потратили на чашку кофе или билет в музей. Ключевая задача – удержать гостей, создать из Юрьев-Польского центр притяжения, от которого начнется путешествие по окрестностям», – подчеркнул Юрий Саулиди.

Участникам встречи он представил дизайн-концепцию культурно-туристического маршрута. Она включает проекты маршрутной инфраструктуры, рекреационного благоустройства территорий, информационных стендов и указателей, малых архитектурных форм и павильонов.

Несколько предложенных турмаршрутов опираются на ключевые достопримечательности и знаковые места района – это смотровая площадка Круча и церковь Казанской иконы Божией Матери в местечке Лучки, усадьба Голицыных в селе Сима, церковь архангела Михаила в деревне Юрково, Мстиславльский кремль в селе Городище, церковь Иоанна Богослова в селе Косинское, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и арт-объект «Лыковский шишак» в селе Лыково, Свято-Успенский Космин Яхромский мужской монастырь в селе Небылое и, конечно, Георгиевский собор и памятник Юрию Долгорукому в самом Юрьев-Польском. Кроме того, предлагается активно использовать места съемки советских фильмов – «Юрьев день» и «Золотой телёнок», а также организовать парковочные пространства вне города, чтобы не портить уникальные ландшафтные виды.

Правительство Владимирской области окажет поддержку в реализации перспективных проектов развития Юрьева-Польского. В их числе – пешеходный горбатый мост через Колокшу и площадки под кемпинги.