1 июля во Владимире на улице Батурина откроется сельскохозяйственная ярмарка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июля во Владимире начнет работу традиционная сезонная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и овощи на Батурина». Торговля будет организована на территории парковки в районе дома № 9 по улице Батурина. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов.

Муниципальный МУП «Владимирский центральный рынок» обеспечит желающих рабочими местами. Контроль за качеством реализуемой продукции будут осуществлять Роспотребнадзор, Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии». Охрану общественного порядка обеспечит владимирская полиция.

Планируется, что ярмарка будет работать до 15 ноября.