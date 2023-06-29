1 июля во Владимире на улице Батурина откроется сельскохозяйственная ярмарка

.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 июля во Владимире начнет работу традиционная сезонная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и овощи на Батурина». Торговля будет организована на территории парковки в районе дома № 9 по улице Батурина. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов.
Муниципальный МУП «Владимирский центральный рынок» обеспечит желающих рабочими местами. Контроль за качеством реализуемой продукции будут осуществлять Роспотребнадзор, Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии». Охрану общественного порядка обеспечит владимирская полиция.
Планируется, что ярмарка будет работать до 15 ноября.