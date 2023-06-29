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НовостиОбщество29 июня 2023 7:02

1 июля во Владимире на улице Батурина откроется сельскохозяйственная ярмарка

Она будет работать до 15 ноября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июля во Владимире начнет работу традиционная сезонная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и овощи на Батурина». Торговля будет организована на территории парковки в районе дома № 9 по улице Батурина. Соответствующее постановление подписал глава города Владимира Дмитрий Наумов.

Муниципальный МУП «Владимирский центральный рынок» обеспечит желающих рабочими местами. Контроль за качеством реализуемой продукции будут осуществлять Роспотребнадзор, Россельхознадзор и ГБУ «Центр ветеринарии». Охрану общественного порядка обеспечит владимирская полиция.

Планируется, что ярмарка будет работать до 15 ноября.