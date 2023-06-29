Житель Собинского района расплатился с миллионной задолженностью после ареста квартиры

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Судебные приставы принудительно взыскали с 38-летнего жителя Собинского района более 1 миллиона рублей, который он задолжал по алиментным платежам сыну, кредитным платежам и налогам.

Поскольку мужчина не предпринимал никаких мер, чтобы расплатиться с долгами, судеьные приставы запретили ему выезжать за границу, продавать автомобиль «DАЕWОО NЕХIА». Однако и это не помогло. Арест квартиры площадью почти в 72 «квадрата» сыграл решающую роль. После процедуры оценки имущества и в момент передачи арестованного объекта на торги, мужчина решил погасить задолженность.

10-летний сын неплательщика получил причитающиеся ему алименты, задолженность по налогам и кредитам также была взыскана, а должник остался при своей недвижимости.