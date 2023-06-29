Во Владимирской области водителям скорой помощи назначили дополнительные выплаты

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Правительство Владимирской области поддержало инициативу регионального Минздрава по включению должности водителя скорой медицинской помощи в областной перечень работников медицинских организаций, пользующихся правом на специальную социальную выплату. На эти цели направлены 25 миллионов рублей.

23 июня региональным Правительством внесены соответствующие изменения в Постановление "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных медицинских организаций".

Специальные социальные выплаты водители скорой медицинской помощи получат за период с 1 января 2023 года.