Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 6:02

Во Владимирской области водителям скорой помощи назначили дополнительные выплаты

На эти цели направлены 25 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства регионального здравоохранения

фото Министерства регионального здравоохранения

Правительство Владимирской области поддержало инициативу регионального Минздрава по включению должности водителя скорой медицинской помощи в областной перечень работников медицинских организаций, пользующихся правом на специальную социальную выплату. На эти цели направлены 25 миллионов рублей.

23 июня региональным Правительством внесены соответствующие изменения в Постановление "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных медицинских организаций".

Специальные социальные выплаты водители скорой медицинской помощи получат за период с 1 января 2023 года.