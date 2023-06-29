На владимирских остановках табло будет показывать погоду и сообщать о чрезвычайных ситуация

фото "Владупрадора"

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Во Владимире предусмотрено интегрирование в ИТС более 90 табло на остановках для автоматизации процессов мониторинга общественного транспорта. Данные о местонахождении автобусов или троллейбусов, получаемые с использованием системы ГЛОНАСС, будут передаваться из системы диспетчеризации пассажирского транспорта на электронные цифровые табло на остановках в режиме реального времени.

Кроме того, на табло будут показывать погоду и информировать о чрезвычайных ситуациях, сообщает "Владупрадор" в своей группе в ВКонтакте.