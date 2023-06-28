В Судогодском районе из-за крупного пожара пострадали два дома с постройками

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 12.46 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о том, что в деревни Горки происходит пожар в доме №16.

По приезду подразделений обнаружилось, что один жилой дом объят пламенем полностью, рядом горели баня и теплица, а также сарай. У дома по соседству загорелись кровля и сарай. Существовала угроза перехода огня на другие постройки.

На тушение были привлечены 24 сотрудника МЧС на восьми пожарных машинах. В результате пожар удалось локализовать и в 14.30 ликвидировать открытое горение. Общая выгоревшая площадь составила 400 квадратных метров. К счастью, никто ииз людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.