Алексей Говырин из Владимирской области попал в рейтинг эффективности депутатов Госдумы

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Телеграм-канал "ПУЛ" и платформа "The World Inform" подготовили очередной рейтинг эффективности депутатов Государственной Думы РФ. Анализировалась активность народных избранников в июне 2023 года.

И по итогам первого летнего месяца в рейтинг попал депутат, представляющий в том числе и Владимирскую область - Алексей Говырин. Он занял 34-е место. Для него это наивысшая отметка в данном рейтинге. В мае он занимал 35-ю строчку. Пятерку лучших в рейтинге занимают Александр Хинштейн («Единая Россия»), Яна Лантратова («Справедливая Россия»), Евгений Попов («Единая Россия»), Михаил Делягин («Справедливая Россия»), Татьяна Буцкая («Единая Россия»). В целом в рейтинге представлены все партии, работающие в Госдуме. И среди тех, кто есть в рейтинге, немало известных персон.

Рейтинг составлялся с применением технологий искусственного интеллекта и мнений экспертнов. По данным его авторов, в критерии оценки входят показатели: активность и инициативность, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь с населением в социальных сетях и мессенджерах, цитируемость и прочее.