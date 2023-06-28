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НовостиПроисшествия28 июня 2023 13:23

В Киржаче у водителя конфисковали «Ладу» за поездки в пьяном виде

Мужчина был осужден за повторную поездку за рулем в состоянии опьянения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Киржачский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Судом установлено, что ранее уже привлекавшийся за это по административной статье водитель 26 марта снова сел за руль своей «Лады» пятнадцатой модели и поехал по деревне Желдыбино. Там на улице Молодежная его остановили сотрудники ГИБДД.

В ходе разбирательства мужчина прошел освидетельствование, которое показало, что уровень выдыхаемого алкоголя в пять раз превышает допустимое значение.

По ходатайству дознания суд наложил арест на легковушку. С учетом всех обстоятельств водителя признали виновным и приговорили к 200 часам обязательных работ, а «Ладу» конфисковали в пользу государства.

Приговор в законную силу не вступил.