Во Владимирской области ввели карантин из-за ясеневой изумрудной златки

фото с сайта Управления Россельхознадзора

Во Владимире и прилегающим к нему территориям Суздальского, Судогодского, Собинского, Камешковского районов установили карантинную зону на общей площади 138472 гектара из-за вредителя – ясеневой изумрудной златке.

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели выездное обследование деревьев ясеня и клена ясенелистного, произрастающих вдоль дороги от остановки «Коммунар» до остановки «Загородный парк». В ходе обследования отобрали образцы насекомых. Они оказались карантинными вредителями.

Хозяйственный вред в большей степени наносят личинки насекомого. Они проникают под кору и выгрызают, постепенно расширяя плоские спиралевидные ходы. Имаго златки питаются листьями в кронах деревьев. Заселенные златкой деревья погибают на третий – четвертый год, но при массовом заселении гибель растений-хозяев наступает уже на следующий год.

Разработана и утверждена программа по локализации очагов и ликвидации популяции ясеневой изумрудной златки в карантинной фитосанитарной зоне.