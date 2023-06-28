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НовостиОбщество28 июня 2023 10:55

На оборудование контейнерных площадок во Владимире выделили почти 1,3 миллиона рублей

На эти средства оборудуют 18 новых площадок в частном секторе
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

На прошедшем заседании горсовета депутаты единогласно проголосовали за выделение 1 миллиона 279 тысяч рублей на оборудование контейнерных площадок во Владимире.

Как пояснил заместитель главы города Глеб Серегин, на эти средства оборудуют 18 новых контейнерных площадок в частном секторе города. Работы будут выполняться в рамках реализации муниципальной программы «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования г. Владимир».

Напомним, что в 2022 году по этой программе было оборудовано 100 контейнерных площадок, в том числе 88 - на территориях муниципальных учреждений и 11 - в частном секторе Ленинского района. На эти цели было израсходовано 13,9 миллиона рублей.