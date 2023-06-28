Владимиру выделили еще 300 миллионов рублей на строительство Рпенского проезда

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28 июня состоялось июньское заседание Совета народных депутатов. На нем было рассмотрено несколько бюджетных вопросов.

В частности, городскому управлению архитектуры и строительства на 202З год выделено 300 миллионов рублей бюджетного кредита на опережающее финансирование строительства Рпенского проезда.

Также на 2024 год были выделены средства из областного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

Почти 4,8 миллиона рублей будут направлены на софинансирование строительства сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Спасское (ул. Раздольная) и на ул. Садовой во Владимире. Около 6,4 миллионов рублей выделили на автомобильную дорогу, сети водоснабжения и канализации в микрайоне Юрьевец (кв. 10), ул. Родионовский проезд.