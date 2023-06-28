Во Владимире на улице Белоконской на месяц ограничат движение

фото с сайта мэрии

Городская администрация сообщает, что на месяц, с 27 июня по 31 июля, будет ограничено движение всех видов транспорта от проспекта Строителей до улицы Горького. Это связано с ремонтными работами на участке тепловых сетей.

Власти обращают внимание владимирцев на то, что также будет ограничен проезд на территорию ВлГУ, управления ЖКХ администрации г. Владимира, МУП «Владимирводоканал».

В мэрии напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.