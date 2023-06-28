Во Владимире расселили жильцов аварийного дома с улицы Ильинской-Покатой

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Владимира проверки было установлено, что одноэтажный многоквартирный дом №7 по улице Ильинская-Покатая построен в 1917 году и в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу.

В 2013 году эксперты дали заключение, что его физический износ составляет 75 процентов. Власти определили срок расселения до 1 июня 2022 года, но на момент прокурорской проверки оказалось, что в трех квартирах продолжали оставаться четверо жильцов-собственников.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в Октябрьский районный суд Владимира, потребовав компенсировать людям стоимость жилья для покупки нового. Суд удовлетворил это требование, и теперь все жители аварийного дома получили компенсации, на которые смогут купить благоустроенные квартиры.