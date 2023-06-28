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НовостиОбщество28 июня 2023 8:52

Александр Карпилович стал советником губернатора Владимирской области

Он будет курировать информационную политику
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Александр Карпилович

Александр Карпилович

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Бывший официальный представитель мэрии Александр Карпилович стал советником губернатора по информационной политике. Такую должность указали в пресс-релизе о праздновании мусульманами праздника Курбан-байрам.

Напомним, об его уходе из городской администрации стало известно 21 июня, но тогда Александр Карпилович не стал называть свое новое место работы. В мэрии он работал с 2012 года.

Сейчас Александр Карпилович также продолжает занимать пост председателя союза журналистов Владимирской области.

До назначения нового начальника управления по связям с общественностью и СМИ, этой структурой с приставкой и.о. руководит Игорь Ефремов.