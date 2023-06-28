Владимирские мусульмане празднуют Курбан-байрам

фото с сайта городской администрации

28 июня владимирские мусульмане отмечают Курбан-байрам. В городской мечети Владимира на ул. Добросельской в этот день прошло праздничное богослужение.

Владимирских мусульман с праздником поздравили имам-мухтасиб Азат хазрат Мунавиров, председатель мусульманской общины Рафаиль Хабибуллин, советник губернатора Владимирской области Александр Карпилович, депутаты областного Законодательного Собрания.

В день праздника в городской мечети на общую молитву сегодня собрались многие сотни верующих не только из областной столицы, но и из других городов Владимирской области. Рафаиль Хабибуллин поблагодарил специалистов мэрии города Владимира за помощь в проведении столь важного для владимирских мусульман события.