В Собинском районе медицинский кабинет детского сада работал без лицензии

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского района провело проверку в детском саду поселка Ставрово. Выяснилось, что в дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, находящийся в пользовании районной больницы.
Вместе с тем, лицензия на работу в кабинете отсутствует.
Прокуратура направила в Собинский городской суд исковое заявление, потребовав от больницы лицензировать медицинскую деятельность в детском саду. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.
Фактическое устранение нарушений находится на прокурорском контроле.