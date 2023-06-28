В Собинском районе медицинский кабинет детского сада работал без лицензии

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского района провело проверку в детском саду поселка Ставрово. Выяснилось, что в дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, находящийся в пользовании районной больницы.

Вместе с тем, лицензия на работу в кабинете отсутствует.

Прокуратура направила в Собинский городской суд исковое заявление, потребовав от больницы лицензировать медицинскую деятельность в детском саду. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

Фактическое устранение нарушений находится на прокурорском контроле.