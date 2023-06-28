В Александрове у владельца ресторана украли оставленное на улице пианино

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, начале июня в полицию Александрова обратился местный житель, который рассказал, что купил для своего ресторана пианино за 20 тысяч рублей, которое планировал установить ради украшения интерьера.

Чтобы перенести инструмент в помещение, хозяин ресторана пригласил рабочих, а сам на время ушел, оставив пианино на улице, но когда вернулся, фортепиано пропало.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, смогла установить личность похитителя. В краже заподозрили 39-летнюю жительницу Москвы.

Женщину вскоре нашли и она рассказала, что имеет в Александрове дачу. По словам дамы, в тот день она гуляла по городу и заметила стоящее посреди улицы пианино. Рядом никого не было.

Возвращаясь обратно, москвичка обнаружила, что фортепиано так и стоит на том же месте, а потому она решила, что инструмент никому не нужен. Сама она занимается реставрацией старых вещей, поэтому решила забрать пианино себе, для чего пригласила родственника, вместе с которым они погрузили фортепиано в машину и увезли.

Сам инструмент оперативники нашли на террасе дачи подозреваемой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается. Само пианино вернули ресторатору, а женщину отпустили под подписку о невыезде.