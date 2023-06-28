В Кольчугино два жилых дома пострадали в результате ночного пожара

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.06 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о горящих домах №14 и №16 по улице Строительная города Кольчугино.

На место были направлены 18 сотрудников МЧС на шести машинах. К моменту их приезда пламя охватило пристройку дома №14 и кровлю дома №16, общая выгоревшая площадь составила 230 квадратных метров.

Пожар удалось локализовать и потушить, не дав ему перекинуться на другие постройки. Вместе с тем, во время пожара в первом доме были обнаружены 91-летняя женщина и ее 82-летнего соседа, отравившихся угарным газом, а во втором обнаружили 67-летнюю женщину, получившую ожоги. Всех троих спасли из огня, пострадавшие доставлены в Кольчугинскую ЦРБ.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.