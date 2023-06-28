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НовостиОбщество28 июня 2023 6:21

В Кольчугинском районе жители деревни Ежово пожаловались на отсутствие дороги

Единственная грунтовка в распутицу становится непроходимой
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, жители Ежово обратились в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру по поводу отсутствия нормальной дороги.

По словам селян, во время дождей единственную грунтовую дорогу размывает, из-за чего в Ежово не могут проехать «скорая помощь», спасатели и другие экстренные службы, не говоря о том, что и сами жители не могут подобраться к своим домам.

С учетом этих обстоятельств прокуратура обратилась в Кольчугинский городской суд с иском, потребовав от районной администрации построить в Ежово хорошую дорогу.

Суд это требование удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.