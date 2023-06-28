Рейсы "Валдая" из Нижнего Новгорода до Мурома запустят с 5 июля

фото с сайта Правительства Нижегородской области

Экскурсионные и регулярные рейсы из Нижнего Новгорода (причал № 8) в Муром на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р» стартуют с начала июля.

Регулярный рейс отличается от экскурсионного тем, что имеет промежуточную остановку в Павлове. Первый регулярный рейс запланирован на 10 июля.

Экскурсионные рейсы следуют без остановок, они включают в себя костюмированную встречу на пристани, посещение с экскурсоводом мужского Спасо-Преображенского монастыря, былинной родины Ильи Муромца — села Карачарово, смотровой площадки на Кремлевской горе, женского Свято-Троицкого монастыря (XVII в.), Муромского историко-художественного музея (экспозиция «Сокровища Древнего Мурома»). Трансфер между пунктами маршрута также входит в стоимость билета. Первый экскурсионный рейс пройдет 5 июля.