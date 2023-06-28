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НовостиОбщество28 июня 2023 5:45

Судебные приставы закрыли детский лагерь в Петушинском районе

120 ребят, находящиеся на смене, отправились по домам
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено службой судебных приставов Владимирской области

фото предоставлено службой судебных приставов Владимирской области

Судебные приставы Владимирской области исполнили постановление Петушинского районного суда о временном приостановлении деятельности частного детского лагеря.

Столичное общество с ограниченной ответственностью, арендовав два этажа на базе парка отеля "Сосновый Бор" в Петушинском районе, организовало летний спортивный лагерь. В ходе проверки региональным Управлением Роспотребнадзора в учреждении были выявлены нарушения. Представитель надзорного ведомства обратился в суд с иском о приостановлении работы лагеря и об обязании руководства организации устранить выявленные нарушения.

После вручения постановление о возбуждении исполнительного производства, руководство детского лагеря было предупреждено о возможной административной ответственности. Сотрудник Службы судебных приставов на месте опечатал помещения лагеря, тем самым прекратив его деятельность на 90 дней. 120 ребят, находящиеся на смене, отправились по домам.