Судебные приставы закрыли детский лагерь в Петушинском районе

фото предоставлено службой судебных приставов Владимирской области

Судебные приставы Владимирской области исполнили постановление Петушинского районного суда о временном приостановлении деятельности частного детского лагеря.

Столичное общество с ограниченной ответственностью, арендовав два этажа на базе парка отеля "Сосновый Бор" в Петушинском районе, организовало летний спортивный лагерь. В ходе проверки региональным Управлением Роспотребнадзора в учреждении были выявлены нарушения. Представитель надзорного ведомства обратился в суд с иском о приостановлении работы лагеря и об обязании руководства организации устранить выявленные нарушения.

После вручения постановление о возбуждении исполнительного производства, руководство детского лагеря было предупреждено о возможной административной ответственности. Сотрудник Службы судебных приставов на месте опечатал помещения лагеря, тем самым прекратив его деятельность на 90 дней. 120 ребят, находящиеся на смене, отправились по домам.