Губернатор Владимирской области расширил перечень военнослужащих в зоне СВО, которые получат 100 тысяч рублей

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Александр Авдеев расширил перечень категорий получателей единовременной денежной выплаты в 100 тысяч рублей.

Теперь право на единовременную региональную выплату предоставляется независимо от регистрации военнослужащего на территории области. Выплату в размере 100 тысяч рублей получат участники СВО, у которых нет прописки в нашем регионе, но они заключили контракт о прохождении военной службы через военные комиссариаты Владимирской области.

Соответствующие списки военный комиссариат области направляет в Министерство социальной защиты населения. Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке на основании списков военкомата.