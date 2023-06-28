Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 5:37

Губернатор Владимирской области расширил перечень военнослужащих в зоне СВО, которые получат 100 тысяч рублей

Александр Авдеев внес изменения в указ
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Даниил ОПАРИН

Александр Авдеев расширил перечень категорий получателей единовременной денежной выплаты в 100 тысяч рублей.

Теперь право на единовременную региональную выплату предоставляется независимо от регистрации военнослужащего на территории области. Выплату в размере 100 тысяч рублей получат участники СВО, у которых нет прописки в нашем регионе, но они заключили контракт о прохождении военной службы через военные комиссариаты Владимирской области.

Соответствующие списки военный комиссариат области направляет в Министерство социальной защиты населения. Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке на основании списков военкомата.