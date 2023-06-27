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НовостиПроисшествия27 июня 2023 14:08

Во Владимире женщина убила приятеля во время ссоры в общежитии

Преступление было совершено 1 декабря 2022 года в доме на улице Вокзальная
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, местная жительница признана Октябрьским районным судом Владимира виновной в убийстве.

Судом установлено, что в тот декабрьский день дама вместе с двумя друзьями пили спиртное в комнате общежития.

В ходе застолья один из мужчин ударил другого, после чего очень пьяная дама схватила нож и принялась наносить удары обидчику. В общей сложности она нанесла ему не менее 31 удара в голову, туловище, руки и ноги, отчего мужчина скончался на месте происшествия.

После случившегося женщина ушла из комнаты, отправилась на вокзал и уехала в Иваново, где ее и задержали.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил ее к 10 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.