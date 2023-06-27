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НовостиОбщество27 июня 2023 13:25

В Коврове требуют ремонта проезжие части восьми городских улиц

Нарушения вскрылись в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Коврова совместно с городским отделом ГИБДД проведена проверка безопасности дорожного движения.

Установлено, что крупные выбоины, превышающие нормативы, имеются на проезжих частях улиц Пушкина, Зои Космодемьянской, Либерецкой, Подлесной, Димитрова, Калинина, на Урожайном и Северном проездах.

В связи с этим прокуратура направила в Ковровский городской суд исковые заявления, потребовав отремонтировать автомобильные дороги и привести их в соответствие с ГОСТами.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.