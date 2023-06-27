Во владимирской школе №40 нашли тараканов

фото со страницы регионального управления Роспотребнадзора в ВКонтакте

Bо время проверки школьного питания в лагерях с дневным пребыванием, проведенного региональным управлением Роспотребнадзора совместно с ОНФ, в столовой школы №40 обнаружили тараканов.

Проблема не нова, и школа уже травила тараканов, но сейчас на повторную обработку средств не хватает. Необходимо 36 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора планирует провести еще одну выездную поверку, на этот раз с прокуратурой. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства.