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НовостиОбщество27 июня 2023 12:38

Мэр Владимира официально подтвердил, что строить бетонный завод в Мосино не будут

Сейчас идет поиск новой площадки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

Глава города Владимира Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале официально подтвердил отмену строительства бетонного завода в Мосино.

«Промышленного предприятия рядом с данным населенным пунктом не будет. В настоящий момент ищем новую производственную площадку на территории города Владимира, которая не причинит неудобств жителям», - подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее эту информацию распространил руководитель регионального отделения «Молодая гвардия» Павел Кутузов, который также присутствовал на совещании.

Напомним, что местные жители писали видеообращение губернатору о недопустимости строительства бетонного завода. После чего на место выезжала областная прокуратура. Ведомство подчеркнуло, что строительство завода незаконно, поскольку Генеральный план МО Новоалександровское и Правила землепользования и застройки не позволяет строительство в данной зоне.