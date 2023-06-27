Больше 30 бойцов из Владимирской области отправились в зону СВО

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Более 30 человек из 12 муниципальных районов Владимирской области ушли в учебные подразделения Минобороны.

Среди военнослужащих - и Михаил Суханов, главный врач городской поликлиники №2 города Владимира. Он заключил контракт с Минобороны на 1 год и отправляется в медицинский батальон, потому что сам он - офицер запаса. Едет лечить раненых бойцов. Эта поездка для главврача не первая, ранее он уже несколько раз ездил в командировку в больницу Докучаевска.

«Решение простое - там нужна наша помощь. Семья поддержала и поняла, хотя беспокойство, конечно, есть. Мне очень повезло - у меня есть специальность, которая там нужна. Мы будем оказывать помощь раненым, а где и как - это определяется уже на месте. Это отдельный медбатальон, в составе которого я и буду работать в операционно-перевязочной службе», - отметил медик.