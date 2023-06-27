Во Владимирской области из-за неисправности электросетей случилось 320 пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает компания «Энергосбыт Волга», по информации Главного управления МЧС России по Владимирской области, с начала 2023 года в регионе случилось более 320 пожаров по причине неисправности электрооборудования или электрических сетей. Это составило пятую часть от всех случившихся во Владимирской области возгораний.

Специалисты отметили, что нередко такие пожары возникают из-за самовольного подключения, что увеличивает риск возгораний.

Стоит помнить, что самовольное подключение к электросетям является правонарушением. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном самовольном подключении — на сумму от 15 до 30 тысяч рублей.