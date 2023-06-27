Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июня 2023 12:13

Во Владимирской области из-за неисправности электросетей случилось 320 пожаров

Столько ЧП зарегистрировано с начала года
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает компания «Энергосбыт Волга», по информации Главного управления МЧС России по Владимирской области, с начала 2023 года в регионе случилось более 320 пожаров по причине неисправности электрооборудования или электрических сетей. Это составило пятую часть от всех случившихся во Владимирской области возгораний.

Специалисты отметили, что нередко такие пожары возникают из-за самовольного подключения, что увеличивает риск возгораний.

Стоит помнить, что самовольное подключение к электросетям является правонарушением. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном самовольном подключении — на сумму от 15 до 30 тысяч рублей.