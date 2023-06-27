В Судогодском районе на четырех артезианских скважинах нарушали санитарные нормы

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района было установлено, что на четырех артезианских скважинах в нарушение санитарно-эпидемиологических требований не расчищен от кустарников и больших деревьев первый пояс зоны санитарной охраны. Кроме того, скважины не имеют ограждения, то может привести к загрязнению подземных вод и причинению вреда здоровью людей.

По итогам проверки руководителям организаций, использующих скважины, внесены представления, меры по устранению нарушений сейчас принимаются.

Также на руководителей были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства».