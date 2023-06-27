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НовостиОбщество27 июня 2023 11:45

В Судогодском районе на четырех артезианских скважинах нарушали санитарные нормы

Нарушения обнаружила прокуратура во время проверки ресурсоснабжающих организаций
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района было установлено, что на четырех артезианских скважинах в нарушение санитарно-эпидемиологических требований не расчищен от кустарников и больших деревьев первый пояс зоны санитарной охраны. Кроме того, скважины не имеют ограждения, то может привести к загрязнению подземных вод и причинению вреда здоровью людей.

По итогам проверки руководителям организаций, использующих скважины, внесены представления, меры по устранению нарушений сейчас принимаются.

Также на руководителей были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства».