Во Владимирской области в зеркальную дату поженились 110 пар

. Фото: Иван МАКЕЕВ

В отделах ЗАГС Владимирской области в зеркальную дату 23.06.2023 зарегистрировали свои отношения рекордное количество молодоженов: 110 пар.

Женихи и невесты приехали во Владимирскую область не только из соседних, но и из отдаленных регионов: Краснодарского края, Ростовской области, Ленинградской области, Пермского края.

Портал Госуслуг позволяет подать заявление на заключение брака без посещения отдела ЗАГС: 57% пар, зарегистрировавших свои отношения в красивую дату, воспользовались этой возможностью.

Следующими востребованными для бракосочетания датами стали 7 и 8 июля – День семьи, любви и верности. Заключить брак в отделах в нашем регионе в эти праздничные дни планируют более 300 пар.