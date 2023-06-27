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НовостиОбщество27 июня 2023 10:48

Во Владимирской области в зеркальную дату поженились 110 пар

Следующими востребованными для бракосочетания датами станут 7 и 8 июля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В отделах ЗАГС Владимирской области в зеркальную дату 23.06.2023 зарегистрировали свои отношения рекордное количество молодоженов: 110 пар.

Женихи и невесты приехали во Владимирскую область не только из соседних, но и из отдаленных регионов: Краснодарского края, Ростовской области, Ленинградской области, Пермского края.

Портал Госуслуг позволяет подать заявление на заключение брака без посещения отдела ЗАГС: 57% пар, зарегистрировавших свои отношения в красивую дату, воспользовались этой возможностью.

Следующими востребованными для бракосочетания датами стали 7 и 8 июля – День семьи, любви и верности. Заключить брак в отделах в нашем регионе в эти праздничные дни планируют более 300 пар.