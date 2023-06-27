В Александровском районе ограничат движение на железнодорожном переезде

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Северная железная дорога, 28 июня с 9.00 до 16.00 будет перекрыт железнодорожный переезд на 116 километре перегона «Александров — Балакирево» в районе поселка Светлый, что под Александровом. На это время транспорт будет ехать по одной полосе.

Связано ограничение с плановыми ремонтно-путевыми работами. Железнодорожники предлагают водителям объезд под железнодорожным мостом через реку Серая или через Двориковское шоссе.

Автолюбителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.