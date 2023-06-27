Во Владимирской области откроются социально-реабилитационные отделения для участников СВО

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Во Владимирской области начнут работать отделения по предоставлению социально-оздоровительных и социально-реабилитационных услуг участникам СВО. Они созданы на базе Областного комплексного реабилитационного центра во Владимире и геронтологического центра «Ветеран» в Киржаче, каждое отделение рассчитано на 20 мест.

Уже сформированы списки участников СВО, изъявивших желание пройти курс социальной реабилитации. Заезды продолжительностью 14 дней будут организованы, начиная с 3 июля.

В отделениях бесплатно предоставят питание и проживание, предусмотрены физиотерапия, водо-, грязе-, парафинолечение, лечебная и адаптивная физкультура, массаж, фитотерапия. Кроме того, будет оказываться психологическая и юридическая помощь, состоятся культурно-досуговые мероприятия, в том числе экскурсии по близлежащим городам области.

Участники СВО, желающие пройти курс социальной реабилитации, могут обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства.