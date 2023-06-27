Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 6,4 процента

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За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 4 075 человек, во Владимире – 1315.

В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 6,4%, снижение зарегистрировано во всех возрастных группах, кроме группы – 15 лет и старше.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» было проведено 70 исследований, среди положительных находок - респираторный вирус негриппозной этиологии: парагрипп 3 типа. Заболеваний гриппом не выявлено.