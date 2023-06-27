В Мосино не будут строить бетонный завод

фото с сайта городской администрации

Хорошая новость для жителей Мосино - бетонный завод рядом с их домами строить не будут. Об этом сообщил руководитель регионального отделения «Молодая гвардия» Павел Кутузов в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что 27 июня в мэрии прошло совещание, связанное со строительством бетонного завода, на котором присутствовали и предприниматели. Было решено отказаться от запланированного места строительства. Сейчас городская администрация и предприниматели подыскивают новую площадку.

Напомним, что местные жители писали видеообращение губернатору о недопустимости строительства бетонного завода. После чего на место выезжала областная прокуратура. Ведомство подчеркнуло, что строительство завода незаконно, поскольку Генеральный план МО Новоалександровское и Правила землепользования и застройки не позволяет строительство в данной зоне.