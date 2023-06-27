Во Владимире начали строить 3 многофункциональные спортивные площадки

Фото с сайта мэрии

Во Владимире в рамках программы «Газпром-детям» идет строительство трех многофункциональных спортивных площадок: в микрорайоне Лунево (ул. Львовская, 24), а также во дворе школы № 13 (ул. Жуковского, 14) и рядом с гимназией № 39 (ул. Нижняя Дуброва, 28-а).

Как сообщает городская администрация, в настоящее время на всех объектах проведены работы по подготовке основания, начат монтаж хоккейных коробок.

На каждой спортивной площадке можно будет заниматься игровыми видами спорта: мини-футболом, хоккеем, баскетболом и волейболом. Система освещения позволит проводить занятия и в вечернее время.